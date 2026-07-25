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США призвали Украину не атаковать нероссийские суда в Черном море, - WSJ

14:55 25.07.2026 Сб
2 мин
Атаки на суда возле Новороссийска затронули интересы крупнейшей нефтяной компании США
aimg Мария Науменко
Фото: нефтяной танкер (Getty Images)

США предостерегли Украину от ударов по нероссийским судам в Черном море после того, как атака зацепила танкер, зафрахтованный американской компанией Chevron.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, на этой неделе генеральный директор Chevron Майк Вирт встретился с представителями администрации Трампа, чтобы обсудить риски активов компании в Казахстане.

Поводом стала недавняя атака украинских беспилотников на четыре танкера в районе Новороссийска. Среди них было судно, зафрахтованное Chevron.

Новороссийск является конечной точкой Каспийского трубопроводного консорциума (CPC), через который транспортируется казахстанская нефть. Chevron принадлежит 15% этого трубопровода, а также 50% одного из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана – Тенгиз.

После атаки работу трубопровода частично ограничили, из-за чего Казахстан был вынужден сократить добычу нефти из-за нехватки мощностей для ее хранения.

По словам американского чиновника, после консультаций с представителями нефтяной отрасли администрация Трампа предупредила Украину о недопустимости атак на нероссийские суда в Черном море.

Как отметил собеседник WSJ, в Вашингтоне считают маршрут CPC важным для поставки казахстанской нефти в Европу, что помогает снизить зависимость европейского рынка от российских энергоносителей.

Издание пишет, что для Chevron ситуация имеет большое значение. Месторождение Тенгиз обеспечивает около 12% мировой добычи компании, а в последние годы она вложила десятки миллиардов долларов в его расширение.

Аналитик Пол Ченг, опрошенный WSJ, считает, что дальнейшие удары по маршруту экспорта могут вынудить Chevron сократить добычу на Тенгизе. В то же время из-за позиции Вашингтона Украина, вероятно, сосредоточится на других целях, чтобы избежать конфликта с союзниками.

Напомним, ранее Bloomberg сообщал, что серия атак на танкеры в Черном море поставила под угрозу экспорт казахстанской нефти из-за терминала Каспийского трубопроводного консорциума у Новороссийска.

Из-за рисков для судоходства Казахстан был вынужден приостановить поставки нефти в терминал. Через КТК транспортируется сырье, в том числе из проектов с участием американской нефтяной компании Chevron.

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