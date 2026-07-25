США призвали Украину не атаковать нероссийские суда в Черном море, - WSJ

По данным издания, на этой неделе генеральный директор Chevron Майк Вирт встретился с представителями администрации Трампа, чтобы обсудить риски активов компании в Казахстане.

Поводом стала недавняя атака украинских беспилотников на четыре танкера в районе Новороссийска. Среди них было судно, зафрахтованное Chevron.

Новороссийск является конечной точкой Каспийского трубопроводного консорциума (CPC), через который транспортируется казахстанская нефть. Chevron принадлежит 15% этого трубопровода, а также 50% одного из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана – Тенгиз.

После атаки работу трубопровода частично ограничили, из-за чего Казахстан был вынужден сократить добычу нефти из-за нехватки мощностей для ее хранения.

По словам американского чиновника, после консультаций с представителями нефтяной отрасли администрация Трампа предупредила Украину о недопустимости атак на нероссийские суда в Черном море.

Как отметил собеседник WSJ, в Вашингтоне считают маршрут CPC важным для поставки казахстанской нефти в Европу, что помогает снизить зависимость европейского рынка от российских энергоносителей.

Издание пишет, что для Chevron ситуация имеет большое значение. Месторождение Тенгиз обеспечивает около 12% мировой добычи компании, а в последние годы она вложила десятки миллиардов долларов в его расширение.

Аналитик Пол Ченг, опрошенный WSJ, считает, что дальнейшие удары по маршруту экспорта могут вынудить Chevron сократить добычу на Тенгизе. В то же время из-за позиции Вашингтона Украина, вероятно, сосредоточится на других целях, чтобы избежать конфликта с союзниками.