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В США закликали Радбез ООН відреагувати на запуск супутника Північною Кореєю

Фото: США закликали Радбез ООН вжити заходів стосовно КНДР через запуск супутника (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Рада безпеки ООН має вжити "однозначних дій" стосовно КНДР та запобігти подальшим спробам країни запустити "військовий розвідувальний супутник".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Посол США в ООН 

"Росія та Китай не відповідають своїм обов'язкам щодо підтримки міжнародного миру та безпеки. Натомість вони святкують, відзначають порушення резолюцій Ради Безпеки та продовжують блокувати її дії", - додала вона.

Невдалі запуски "військового супутника" КНДР

Нагадаємо, що 31 травня КНДР здійснила першу спробу вивести на орбіту "військовий супутник-шпигун" Malligyong-1. Однак, ракета-носій втратила тягу та розбилась у водах Жовтого моря. Пізніше Південна Корея підняла рештки апарату з дна і виявила, що супутник взагалі не мав користі у якості розвідувального.

23 серпня КНДР вдруге спробувала вивести супутник на орбіту, однак, він теж провалився. Зараз Південна Корея та США шукають уламки ракети на дні моря.

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