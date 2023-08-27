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В США призвали Совбез ООН отреагировать на запуск спутника Северной Кореей

Фото: США призвали Совбез ООН принять меры относительно КНДР из-за запуска спутника (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Совет безопасности ООН должен предпринять "однозначные действия" в отношении КНДР и предотвратить дальнейшие попытки страны запустить "военный разведывательный спутник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Посол США в ООН

"Россия и Китай не отвечают своим обязанностям по поддержке международного мира и безопасности. В то же время они празднуют, отмечают нарушение резолюций Совета Безопасности и продолжают блокировать его действия", - добавила она.

Неудачные запуски "военного спутника" КНДР

Напомним, что 31 мая КНДР предприняла первую попытку вывести на орбиту "военный спутник-шпион" Malligyong-1. Однако ракета-носитель потеряла тягу и разбилась в водах Желтого моря. Позже Южная Корея подняла останки аппарата со дна и обнаружила, что спутник вообще не имел пользы в качестве разведывательного.

23 августа КНДР вторично попыталась вывести спутник на орбиту, однако он тоже провалился. В настоящее время Южная Корея и США ищут обломки ракеты на дне моря.

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