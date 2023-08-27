В США призвали Совбез ООН отреагировать на запуск спутника Северной Кореей

Посол США в ООН

"Россия и Китай не отвечают своим обязанностям по поддержке международного мира и безопасности. В то же время они празднуют, отмечают нарушение резолюций Совета Безопасности и продолжают блокировать его действия", - добавила она.

Неудачные запуски "военного спутника" КНДР

Напомним, что 31 мая КНДР предприняла первую попытку вывести на орбиту "военный спутник-шпион" Malligyong-1. Однако ракета-носитель потеряла тягу и разбилась в водах Желтого моря. Позже Южная Корея подняла останки аппарата со дна и обнаружила, что спутник вообще не имел пользы в качестве разведывательного.

23 августа КНДР вторично попыталась вывести спутник на орбиту, однако он тоже провалился. В настоящее время Южная Корея и США ищут обломки ракеты на дне моря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.