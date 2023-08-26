Невдалий запуск супутника КНДР. Південна Корея та США шукають у морі частини ракети

Південна Корея та США координують зусилля щодо пошуку та порятунку затонулих частин північнокорейської ракети, яка мала вивести на орбіту супутник КНДР.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Лі Йонг Соп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Лі повідомив законодавцям, що союзники обмінюються інформацією та координують зусилля з пошуку після того, як запуск ракети, що несе супутник-шпигун, закінчився її катастрофою. Перший ступінь ракети впав у води на захід від Корейського півострова, а другий ступінь – на північний схід від Філіппін.

"Швидше за все, буде потрібно деякий час для винесення остаточного рішення", - сказав Лі, зазначивши, що державне Агентство оборонного розвитку та американські експерти проводять детальний аналіз місця падіння уламків.

Лі засудив запуск ракети із супутником і назвав її "явною провокацією", зазначивши, що запуск порушує резолюцію Ради Безпеки ООН, яка забороняє КНДР використовувати балістичні ракети.

Невдалі спроби КНДР вивести супутник-шпигун на орбіту

КНДР зробила другу спробу запуску ракети 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір країни поблизу Окінави.

Перед цим, наприкінці травня, КНДР також намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій втратила потяг і впала в Жовте море.

Пізніше, 16 червня, Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що "супутник" взагалі не мав користі як розвідувальний.