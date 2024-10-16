США закликали Північну Корею припинити ескалацію на півострові

Сполучені Штати закликали Корейську Народно-Демократичну Республіку (КНДР) припинити дії, які можуть посилити ризик конфлікту з Республікою Корея. Заява прозвучала у зв'язку з підривом Північчю прикордонних доріг.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

За його словами, він провів телефонні переговори з Пхеньяном і під час розмови закликав північнокорейську сторону повернутися до дипломатії.

"Ми уважно стежимо за ситуацією в КНДР у тісній координації з нашими союзниками в Республіці Корея. Ми продовжуємо закликати КНДР знизити напруженість і припинити будь-які дії, які можуть збільшити ризик конфлікту, і ми закликаємо КНДР повернутися до діалогу та дипломатії", - сказав він на прес-брифінгу 15 жовтня.

Міллер також закликав знизити напруженість у контексті останніх звинувачень Північної Кореї щодо нібито вторгнення південнокорейського безпілотника до Пхеньяна.

"Що стосується дій КНДР, ми бачимо, що вона продовжує робити кроки, які підвищують напруженість. Ми будемо й надалі закликати їх обрати інший шлях, знизити напруженість і припинити будь-які дії, що можуть збільшити ризик конфлікту", - сказав речник Держдепартаменту.

Відправка солдат КНДР в Україну

Крім того, Міллер висловив занепокоєння повідомленнями у ЗМІ щодо можливої відправки північнокорейських солдатів на допомогу Росії у війні проти України.

"Ми стурбовані повідомленнями про те, що солдати КНДР воюють на боці Росії. Якщо це правда, це може свідчити про значне посилення відносин між цими двома країнами, які розвивалися протягом останніх місяців. Це також може вказувати на новий рівень відчаю Росії, оскільки вона продовжує зазнавати значних втрат на полі бою", - сказав Міллер.

Додамо, що радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі під час онлайн-брифінгу не зміг підтвердити інформацію про відправку солдат КНДР, але назвав їх "тривожними".

"Якщо це правда, це свідчить про значне поглиблення відносин між Північною Кореєю та Росією. Це також може вказувати на новий рівень відчаю Путіна, оскільки він продовжує намагатися досягти прогресу в Україні", - сказав Кірбі, повідомляє агентство Yonhap.