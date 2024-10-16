США призвали Северную Корею прекратить эскалацию на полуострове

Соединенные Штаты призвали Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) прекратить действия, которые могут усилить риск конфликта с Республикой Корея. Заявление прозвучало в связи с подрывом Севером пограничных дорог.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

По его словам, он провел телефонные переговоры с Пхеньяном и во время разговора призвал северокорейскую сторону вернуться к дипломатии.

"Мы внимательно следим за ситуацией в КНДР в тесной координации с нашими союзниками в Республике Корея. Мы продолжаем призывать КНДР снизить напряженность и прекратить любые действия, которые могут увеличить риск конфликта, и мы призываем КНДР вернуться к диалогу и дипломатии", - сказал он на пресс-брифинге 15 октября.

Миллер также призвал снизить напряженность в контексте последних обвинений Северной Кореи касательно якобы вторжения южнокорейского беспилотника в Пхеньян.

"Что касается действий КНДР, мы видим, что она продолжает предпринимать шаги, которые повышают напряженность. Мы будем и в дальнейшем призывать их выбрать другой путь, снизить напряженность и прекратить любые действия, которые могут увеличить риск конфликта", - сказал представитель Госдепартамента.

Отправка солдат КНДР в Украину

Кроме того, Миллер выразил обеспокоенность сообщениями в СМИ о возможной отправке северокорейских солдат на помощь России в войне против Украины.

"Мы обеспокоены сообщениями о том, что солдаты КНДР воюют на стороне России. Если это правда, это может свидетельствовать о значительном усилении отношений между этими двумя странами, которые развивались в течение последних месяцев. Это также может указывать на новый уровень отчаяния России, поскольку она продолжает нести значительные потери на поле боя", - сказал Миллер.

Добавим, что советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби во время онлайн-брифинга не смог подтвердить информацию об отправке солдат КНДР, однако назвал их "тревожными".

"Если это правда, это свидетельствует о значительном углублении отношений между Северной Кореей и Россией. Это также может указывать на новый уровень отчаяния Путина, поскольку он продолжает пытаться достичь прогресса в Украине", - сказал Кирби, сообщает агентство Yonhap.