США закликали обидві сторони протестів у Грузії уникати насильства

Державний департамент США виступив з закликом до влади Грузії поважати свободу мирних зібрань, та застеріг обидві сторони від ескалації та насильницьких дій під час протестів.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Він заявив, що у Вашингтоні стурбовані законопроєктами про "іноземних агентів", які розглядаються грузинським парламентом, та закликав поважати верховенство права під час протестів.

"Ми закликаємо всі сторони проявляти стриманість та уникати будь-якої ескалації чи насильницьких дій, поважати верховенство права та демократичні цінності Грузії", - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

Прайс підкреслив, що реалізація законопроєктів про "іноземних агентів" може змусити замовкнути незалежні голоси громадян Грузії, що стане загрозою євроатлантичному майбутньому країни та її відносинам із стратегічними партнерами.