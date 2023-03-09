США призвали обе стороны протестов в Грузии избегать насилия

Государственный департамент США выступил с призывом к властям Грузии уважать свободу мирных собраний и предостерег обе стороны от эскалации и насильственных действий во время протестов.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Он заявил, что в Вашингтоне озабочены законопроектами об "иностранных агентах", рассматриваемых грузинским парламентом, и призвал уважать верховенство права во время протестов.

"Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать какой-либо эскалации или насильственных действий, уважать верховенство права и демократические ценности Грузии", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Прайс подчеркнул, что реализация законопроектов об "иностранных агентах" может заставить замолчать независимые голоса граждан Грузии, что станет угрозой для евроатлантического будущего страны и ее отношений со стратегическими партнерами.