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США призвали обе стороны протестов в Грузии избегать насилия

Фото: Госдеп США предостерег обе стороны событий в Грузии от насильственных действий (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Государственный департамент США выступил с призывом к властям Грузии уважать свободу мирных собраний и предостерег обе стороны от эскалации и насильственных действий во время протестов.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Он заявил, что в Вашингтоне озабочены законопроектами об "иностранных агентах", рассматриваемых грузинским парламентом, и призвал уважать верховенство права во время протестов.

"Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать какой-либо эскалации или насильственных действий, уважать верховенство права и демократические ценности Грузии", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Прайс подчеркнул, что реализация законопроектов об "иностранных агентах" может заставить замолчать независимые голоса граждан Грузии, что станет угрозой для евроатлантического будущего страны и ее отношений со стратегическими партнерами.

Ранее 8 марта протестующие против пророссийского законопроекта об "иноагентах" снова начали штурм парламента. Позже их оттеснили от здания.

Детальнее о протестах в Грузии, их причинах и к чему это может привести - читайте в материале РБК-Украина.

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