МЗС України прокоментувало заяви щодо китайського "мирного плану"

Участь високого представника КНР у Саміті миру могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні.

Повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ України.

Так, українське відомство прокоментувало заяви китайського колеги Ван І щодо нового "мирного плану" Пекіну, який начебто підтримують 26 країн, а Україна та Росія окремо "підтвердили більшу частину змісту". У МЗС України зазначили, що всі, хто щиро прагнуть відновлення миру в російсько-українській війні, мають працювати над успішним проведенням Саміту миру у Швейцарії. «Китай слушно декларує повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн світу та налаштованість всіма силами боротися за мир. Наступного тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт», – йдеться в повідомленні. У відомстві зауважили, що участь Китаю стала б важливим сигналом збалансованої позиції країни. "Участь у саміті високого представника КНР могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності. На тлі чотирьох самітів між Китаєм та державою-агресором Росією на рівні лідерів, що відбулися з початку повномасштабного вторгнення, це був би важливий сигнал збалансованої позиції Китаю", - наголосили у МЗС. Відповідна заява української сторони відбувається на тлі того, що Китай натякає на відсутність своїх представників на Саміті миру у Швейцарії через те, що на конференцію не запросили представників Росії. «Саме Україна, на території якої точиться війна, як сторона що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир. Єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є Формула миру Президента України Володимира Зеленського», - резюмували в міністерстві.

Що передувало заяві МЗС України

Нагадаємо, за словами голови МЗС КНР Ван І, "мирний план" представлений Китаєм та Бразилією у травні місяці, підтримали 26 країн, а всього позитивний відгук на ідеї дали 45 країн.

Проте, під час розмови з журналістами дипломат не згадав про основну вимогу України - виведення російських військ з усієї території України, включно з окупованою з 2014 року. За його словами, президенти країн, що воюють, відмовилися вести переговори один з одним.

Він додав, що наразі "умови для мирних переговорів не готові", тому Китай "ухвалюватиме власні рішення" щодо участі у таких зустрічах.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати не розуміють, яким чином Китай може відіграти позитивну роль у вирішенні війни.

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