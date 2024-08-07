США закликали Іран та Ізраїль не загострювати конфлікт, - ЗМІ

Він наголосив, що ніхто не повинен загострювати конфлікт, і цей меседж було передано обом сторонам.

"Ми ведемо інтенсивну дипломатію з союзниками та партнерами, передаючи це повідомлення безпосередньо Ірану. Ми передали це повідомлення безпосередньо Ізраїлю", - сказав Блінкен.

Також держсекретар після зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном і австралійськими колегами, заявив, що переговори щодо досягнення угоди про припинення вогню та звільнення заручників у ході війни в Газі досягли фінальної стадії.