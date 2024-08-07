США відправили винищувачі на базу на Близькому Сході для підготовки до атаки Ірану, - ЗМІ

США перекинули дюжину винищувачів F/A-18 на військову базу Близького Сходу. Це відбувається в рамках зусиль Пентагону із захисту Ізраїлю від можливих атак з боку Ірану та його довірених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За словами американського чиновника, літаки F/A-18 та розвідувальний літак E-2D Hawkeye вилетіли з авіаносця в Оманській затоці та прибули на нерозкриту базу у понеділок.

Міністр оборони США Ллойд Остін віддав наказ про посилення військової присутності в регіоні, оскільки чиновники стурбовані ескалацією на Близькому Сході після вбивств високопоставленого командира Хезболли в Лівані та головного політичного лідера ХАМАС в Ірані на попередньому тижні, ймовірно, в результаті ударів Ізраїлю. Видання зазначило, що обидві угруповання підтримуються Іраном.

Як очікується, наземне розміщення літаків ВМС США буде тимчасовим, оскільки ескадрилья винищувачів ВПС F-22 прямує на ту саму базу зі своєї домашньої станції на Алясці. Також передбачається, що близько дюжини F-22 прибудуть на Близький Схід найближчими днями.

The Times of Israel пише, що поки не зрозуміло, як довго всі літаки залишатимуться разом на базі. Однак це може залежати від того, що станеться (якщо відбудеться взагалі) у найближчі кілька днів.