США призвали Иран и Израиль не обострять конфликт, - СМИ

США дали понять Ирану и Израилю, что на Ближнем Востоке существует консенсус относительно того, что текущий конфликт не должен обостряться.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Он подчеркнул, что никто не должен обострять этот конфликт, и данный месседж был передан обеим сторонам.
"Мы ведем интенсивную дипломатию с союзниками и партнерами, передавая это сообщение напрямую Ирану. Мы передали это сообщения напрямую Израилю", - сказал Блинкен
Также госсекретарь после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином и австралийскими коллегами, заявил, что переговоры по достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в ходе войны в Газе достигли финальной стадии.
Напомним, что США перебросили истребители F/A-18 на военную базу на Ближнем Востоке. Это сделано в рамках усиления защиты Израиля от возможной атаки Ирана.
Также заявлению Пентагона, США увеличивают военное присутствие на Ближнем Востоке с целью деэскалации регионального конфликта.
Ранее РБК-Украина писало, в чем суть конфликта между Ираном и Израилем, и будет ли на Ближнем Востоке большая война.
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