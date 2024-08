Чи буде велика війна на Близькому Сході: що потрібно знати

Ескалація на Близькому Сході набирає обертів – в Ірані та Ізраїлі заговорили про можливість прямих ударів по території один одного. РБК-Україна пояснює, в чому суть цього конфлікту і чи почнеться велика війна.

В чому суть конфлікту між Іраном та Ізраїлем?

Ізраїль та Іран ворогують з 1979 року, коли в Тегерані перемогла ісламська революція і новий політичний режим розпочав "експорт революції", оголосивши "боротьбу проти сіонізму" та "західного колоніалізму". В рамках цієї політики Іран підтримує низку збройних угруповань по всьому Близькому Сходу, які атакували Ізраїль раніше. З них проти Ізраїлю найактивніше діють "Хезболла" на півдні Лівану, ХАМАС та "Ісламський джихад" – у Секторі Газа.

Ізраїль вже кілька місяців проводить військову операцію в Газі, водночас відбуваються постійні ракетні атаки з боку "Хезболли" по ізраїльській території. 31 липня, у відповідь на чергову атаку, Ізраїль ліквідував старшого радника лідера "Хезболли" Фуада Шукра, також відомого як Хадж Мохсін. Невдовзі у столиці Ірану було вбито голову політбюро ХАМАС Ісмаїла Ганію, який прибув у Тегеран на інавгурацію новообраного президента країни.

Чому через ліквідацію Ганії заговорили про велику війну?

Хоча Ізраїль прямо не визнав причетність до ліквідації Ганії, іранське керівництво одразу звинуватило Тель-Авів. По-перше, через збіг у часі зі знищенням Фуада Шукра у Бейруті. По-друге, бо й раніше ізраїльські спецслужби неодноразово успішно ліквідовували в Ірані менш публічних осіб. Зокрема, мова йде про вчених, пов’язаних із ядерною програмою.

Ліквідація Ганії на тлі інавгурації новообраного президента є публічним приниженням керівництва Ірану. Зокрема, інцидент у Тегерані показує, що іранські спецслужби не в змозі захистити лідерів ключових союзних угруповань, що воюють проти Ізраїлю.

Одразу після інциденту верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що Іран вважає своїм обов'язком помститися за вбивство Ісмаїла Ганії, оскільки того вбили на іранській землі.

Здійснення удару по Ізраїлю безпосередньо з території Ірану, згідно з міжнародним правом, означатиме прямий акт агресії проти держави Ізраїль. У свою чергу, ізраїльське керівництво матиме законне право відкрито відповісти на дії Ірану, що може спричинити "ефект доміно" – серію взаємних ударів та контрударів. В такому випадку до конфлікту напевно долучаться й інші угруповання, що орієнтуються на Іран. На боці Ізраїлю можлива опосередкована участь низки арабських країн, що налаштовані проти Ірану. Також за ситуацією стежать США, Великобританія та деякі інші європейські країни, готові знову надати Ізраїлю допомогу у відбитті можливої іранської атаки з повітря.

Чи піде Іран в атаку на Ізраїль?

Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю, повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в іранському керівництві. Іранське військове командування розглядає можливість комбінованого удару безпілотниками та ракетами по військових об'єктах на околицях Тель-Авіва та Хайфи.

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністрами закордонних справ країн Великої сімки заявив, що іранська атака на Ізраїль може розпочатися вже 5 серпня.

За словами Блінкена, наразі не зрозуміло, яким чином Іран атакуватиме Ізраїль. Однак Сполучені Штати переконані, що ліванський рух "Хезболла" також візьме участь в атаці. За попередньою інформацією, не виключається участь інших союзників Ірану в регіоні.

Водночас офіційний представник МЗС Ірану Насер Канані 5 серпня заявив, що його країна проти ескалації конфлікту, але Ізраїль повинен "понести покарання" за загибель Ганії

"Іран не шукає ескалації напруженості в регіоні. Якщо Іран і говорить про право покарати агресора, то це буде та дія, яка лише допоможе зміцнити безпеку", - заявив Канані.

Серед іншого, стримуючим чинником для Ірану залишається перспектива відновлення так званої "ядерної угоди" та передвиборча невизначеність у США.

Чи піде Ізраїль на превентивний удар по Ірану?

За даними видання Ynet, ізраїльське керівництво розглядає можливість дій на випередження, "в тому числі в Лівані або, можливо, в інших місцях, де це буде необхідно". Але такий варіант можливий тільки в тому разі, якщо Ізраїль отримає розвіддані, що підтверджують наміри Ірану здійснити атаку. Про це йшлося 4 серпня під час наради прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з керівниками армії та спецслужб.

The Times of Israel зазначає, що Ізраїль поки не знає, чого очікувати від Ірану і його союзників, тому обговорює різні варіанти відповіді на атаку або способи їй запобігти.

При написанні матеріалу використовувались публічні заяви ізраїльських, американських та іранських політиків, а також публікації Ynet, Times of Israel, The New York Times.