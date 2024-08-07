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США закликали Іран та Ізраїль не загострювати конфлікт, - ЗМІ

Середа 07 серпня 2024 03:49
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США закликали Іран та Ізраїль не загострювати конфлікт, - ЗМІ Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

США дали зрозуміти Ірану та Ізраїлю, що на Близькому Сході існує консенсус щодо того, що поточний конфлікт не повинен загострюватись.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Він наголосив, що ніхто не повинен загострювати конфлікт, і цей меседж було передано обом сторонам.

"Ми ведемо інтенсивну дипломатію з союзниками та партнерами, передаючи це повідомлення безпосередньо Ірану. Ми передали це повідомлення безпосередньо Ізраїлю", - сказав Блінкен.

Також держсекретар після зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном і австралійськими колегами, заявив, що переговори щодо досягнення угоди про припинення вогню та звільнення заручників у ході війни в Газі досягли фінальної стадії.

Нагадаємо, що США перекинули винищувачі F/A-18 на військову базу на Близькому Сході. Це зроблено в рамках посилення захисту Ізраїлю від можливої атаки Ірану.

Також заявою Пентагону, США збільшують військову присутність на Близькому Сході з метою деескалації регіонального конфлікту.

Раніше РБК-Україна писало, в чому суть конфлікту між Іраном та Ізраїлем, і чи буде на Близькому Сході велика війна.

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