США закликали Іран та Ізраїль не загострювати конфлікт, - ЗМІ
США дали зрозуміти Ірану та Ізраїлю, що на Близькому Сході існує консенсус щодо того, що поточний конфлікт не повинен загострюватись.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Він наголосив, що ніхто не повинен загострювати конфлікт, і цей меседж було передано обом сторонам.
"Ми ведемо інтенсивну дипломатію з союзниками та партнерами, передаючи це повідомлення безпосередньо Ірану. Ми передали це повідомлення безпосередньо Ізраїлю", - сказав Блінкен.
Також держсекретар після зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном і австралійськими колегами, заявив, що переговори щодо досягнення угоди про припинення вогню та звільнення заручників у ході війни в Газі досягли фінальної стадії.
Нагадаємо, що США перекинули винищувачі F/A-18 на військову базу на Близькому Сході. Це зроблено в рамках посилення захисту Ізраїлю від можливої атаки Ірану.
Також заявою Пентагону, США збільшують військову присутність на Близькому Сході з метою деескалації регіонального конфлікту.
Раніше РБК-Україна писало, в чому суть конфлікту між Іраном та Ізраїлем, і чи буде на Близькому Сході велика війна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.