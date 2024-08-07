США призвали Иран и Израиль не обострять конфликт, - СМИ

США дали понять Ирану и Израилю, что на Ближнем Востоке существует консенсус относительно того, что текущий конфликт не должен обостряться.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Он подчеркнул, что никто не должен обострять этот конфликт, и данный месседж был передан обеим сторонам.

"Мы ведем интенсивную дипломатию с союзниками и партнерами, передавая это сообщение напрямую Ирану. Мы передали это сообщения напрямую Израилю", - сказал Блинкен

Также госсекретарь после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином и австралийскими коллегами, заявил, что переговоры по достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в ходе войны в Газе достигли финальной стадии.