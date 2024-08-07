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США призвали Иран и Израиль не обострять конфликт, - СМИ

Среда 07 августа 2024 03:49
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США призвали Иран и Израиль не обострять конфликт, - СМИ Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США дали понять Ирану и Израилю, что на Ближнем Востоке существует консенсус относительно того, что текущий конфликт не должен обостряться.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Он подчеркнул, что никто не должен обострять этот конфликт, и данный месседж был передан обеим сторонам.

"Мы ведем интенсивную дипломатию с союзниками и партнерами, передавая это сообщение напрямую Ирану. Мы передали это сообщения напрямую Израилю", - сказал Блинкен

Также госсекретарь после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином и австралийскими коллегами, заявил, что переговоры по достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в ходе войны в Газе достигли финальной стадии.

Напомним, что США перебросили истребители F/A-18 на военную базу на Ближнем Востоке. Это сделано в рамках усиления защиты Израиля от возможной атаки Ирана.

Также заявлению Пентагона, США увеличивают военное присутствие на Ближнем Востоке с целью деэскалации регионального конфликта.

Ранее РБК-Украина писало, в чем суть конфликта между Ираном и Израилем, и будет ли на Ближнем Востоке большая война.

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