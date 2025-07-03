США закликали Іран стати на шлях миру і поновити співпрацю з МАГАТЕ

Вона назвала рішення Ірану призупинити співпрацю з МАГАТЕ "неприйнятним", особливо з огляду на те, що, за її словами, Тегеран має можливість змінити курс та обрати шлях миру і процвітання.

"Тегеран повинен без подальших зволікань повністю відновити співпрацю з МАГАТЕ", - наголосила Брюс.

Речник Держдепартаменту також зазначила, що Іран повинен дотримуватися угоди про гарантії, що передбачена Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Крім того, уряд країни повинен надати Агентству необхідну інформацію для з’ясування і врегулювання тривалих питань щодо незадекларованих ядерних матеріалів.