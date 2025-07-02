Вже остаточно: президент Ірану затвердив закон про зупинення співпраці з МАГАТЕ
Президент Ірану Масуд Пезешкіан офіційно затвердив закон про призупинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Раніше відповідний законопроєкт схвалив парламент країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське видання Mehr News.
За даними ЗМІ, 2 липня президент Ірану Масуд Пезешкіан ввів у дію закон про призупинення співпраці з МАГАТЕ, який минулого тижня схвалив парламент Ірану. Законопроєкт також підтримала Рада вартових конституції Ірану.
Інспекторам МАГАТЕ більше не буде дозволено в'їжджати до Ірану без погодження Вищої ради національної безпеки.
Тегеран також розглядає можливість запровадження персональної заборони на в'їзд для керівника агентства Рафаеля Гроссі, якого звинувачують у "сприянні агресивній політиці США та Ізраїлю".
Раніше видання Politico вже писало, що Іран вирішив заборонити голові Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелю Гроссі відвідувати ядерні об'єкти країни.
Війна Ізраїлю та Ірану
Нагадаємо, що Ізраїль та Іран досягли перемир’я після 12-денної збройної ескалації.
У ході операції Ізраїль завдав ударів по добре захищених іранських ядерних об’єктах, використовуючи безпілотники та авіацію, намагаючись зупинити розвиток ядерної програми Тегерана.
У відповідь Іран здійснив ракетні обстріли ізраїльських міст.
Крім того, вночі 22 червня Сполучені Штати атакували три іранські ядерні об’єкти, розташовані у Фордо, Натанзі та Ісфахані.
Незабаром Трамп і низка інших чиновників заявляли, що ядерна програма Ірану повністю знищена. Однак згідно зі ЗМІ, за даними американської розвідки, це не так.
Видання CNN повідомляло, що під час удару по одному з іранських ядерних об’єктів не застосовувалися протибункерні бомби, які зазвичай використовують для ураження добре укріплених підземних цілей.
У відповідь президент США Дональд Трамп розкритикував американські ЗМІ, назвавши їхні новини фейковими.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.