США закликали ЄС швидше відмовитись від нафти й газу з Росії: у чому головна причина

ЄС поступово відмовляється від газу й нафти з РФ

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має намір прискорити повну відмову від нафти і газу з Росії.

Раніше ЄС уже заборонив імпорт сирої нафти з Росії, що поставляється морем, і ввів цінову межу для торгівлі російською нафтою на рівні 46,2 долара за барель.

Наразі блок веде переговори про повну відмову від імпорту російської нафти і газу до 1 січня 2028 року, починаючи з нових закупівель і короткострокових контрактів наступного року.

Проти прискорення процесу виступають Угорщина та Словаччина, які імпортують близько 200-250 тисяч барелів російської нафти на день, що еквівалентно приблизно 3% попиту на нафту в ЄС.

Закупівлі російського газу ЄС залишаються значно більшими. Згідно з даними ЄС, цього року Європа закупить у Росії близько 13% свого газу, що нижче за приблизно 45% до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.