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США заинтересованы в выходе на газовый рынок Украины

Новости » Энергетика    11.11.2018 - 15:42
Фото: министр энергетики США Рик Перри (wikipedia.org)
Фото: министр энергетики США Рик Перри (wikipedia.org)

Глава Минэнерго США Рик Перри находится с визитом в Украине

США заинтересованы в выходе на газовый рынок Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики США Рика Перри.

Так, Перри в ходе визита в Украину заявил, что американские компании заинтересованы в сотрудничестве с Украиной.

"У нас есть много компаний, которые заинтересованные в том, чтобы прийти и поговорить с украинским правительством с точки зрения того, чтобы быть партнерами в разведке (разведка газовых месторождений, - ред.), в строящихся трубопроводах, инфраструктурных проектах, которые могут обеспечить многих граждан Украины работой и улучшить качество жизни", - заявил он.

 
U.S. Secretary of Energy Perry’s Visit to Trypilska Power Plant

Міністр енергетики США Рік Перрі сьогодні прибув до України і порозмовляв із пресою, стоячи на купі американського вугілля з Пеннсильванії на вугільному сховищі Трипільської ТЕС! U.S. Secretary Rick Perry arrived in Ukraine today and spoke to the media at the Trypilska Power Plant's coal storage facility, on top of a mountain of Pennsylvania coal!

Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Субота, 10 листопад 2018 р.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Перри, Соединенные Штаты Америки активно выступают против запуска газопровода "Северный поток-2". 

Отметим, ранее сообщалось, что Перри в рамках серии визитов в европейские страны посетит Украину. В рамках визита он встретится с чиновниками в сферах ядерной энергетики, экспорта угля и сжиженного природного газа. В частности, Reuters сообщало, что Перри намерен обсудить возможные поставки угля в Украину.

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