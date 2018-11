США заинтересованы в выходе на газовый рынок Украины

Міністр енергетики США Рік Перрі сьогодні прибув до України і порозмовляв із пресою, стоячи на купі американського вугілля з Пеннсильванії на вугільному сховищі Трипільської ТЕС! U.S. Secretary Rick Perry arrived in Ukraine today and spoke to the media at the Trypilska Power Plant's coal storage facility, on top of a mountain of Pennsylvania coal!