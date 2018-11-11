Фото: міністр енергетики США Рік Перрі (wikipedia.org)

Глава Міненерго США Рік Перрі перебуває з візитом в Україні

США зацікавлені у виході на газовий ринок України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики США Ріка Перрі.

Так, Перрі в ході візиту в Україну заявив, що американські компанії зацікавлені у співпраці з Україною.

"У нас є багато компаній, які зацікавлені в тому, щоб прийти і поговорити з українським урядом з точки зору того, щоб бути партнерами в розвідці ( розвідка газових родовищ, - ред. ), в споруджуваних трубопроводах, інфраструктурних проектах, які можуть забезпечити багатьох громадян України роботою і поліпшити якість життя", - заявив він.

U. S. Secretary of Energy Perry's Visit to Trypilska Power Plant Міністр енергетики США Рік Перрі сьогодні прибув до України і порозмовляв із пресою, стоячи на купі американського вугілля з Пеннсильванії на вугільному сховищі Трипільської ТЕС! U. S. Secretary Rick Perry arrived in Ukraine today and spoke to the media at the Trypilska Power Plant's coal storage facility, on top of a mountain of Pennsylvania coal! Опубліковано U. S. Embassy Kyiv Ukraine Субота, 10 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Перрі, Сполучені Штати Америки активно виступають проти запуску газопроводу "Північний потік-2".

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Перрі в рамках серії візитів в європейські країни відвідає Україну. У рамках візиту він зустрінеться з чиновниками у сферах ядерної енергетики, експорту вугілля та скрапленого природного газу. Зокрема, Reuters повідомляло, що Перрі має намір обговорити можливі поставки вугілля в Україну.