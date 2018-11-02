Министр энергетики США на следующей неделе посетит Украину

Фото: министр энергетики США Рик Перри (wikipedia.org)

Reuters полагает, что Перри намерен обсудить возможные поставки угля в Украину

На следующей неделе министр энергетики США Рик Перри в рамках серии визитов в европейские страны посетит Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Перри посетит Украину, Польшу, а также Венгрию и Чехию. В рамках визитов он встретится с чиновниками в сферах ядерной энергетики, экспорта угля и сжиженного природного газа.

Отметим, на сегодня администрация США пытается найти новые рынки сбыта для угля, поскольку внутреннее потребление снизилось до самого низкого уровня с 1983 года из-за закрытия ТЭС. В июле 2017 года украинская компания "Центрэнерго" приобрела 700 тыс. тонн американского угля.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Российская Федерация продает украинский уголь с оккупированного Донбасса в Турцию и Польшу. По его словам, Россия якобы смешивает украинский уголь со своим, чтобы нельзя было "химически обнаружить" такого факта.

На прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман поручил Кабмину сформировать план действий по выводу украинской угольной отрасли из кризиса.