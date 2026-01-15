США захопили танкер Veronica в Карибському морі та показали відео

"Під час чергової операції на світанку морські піхотинці та моряки з Об'єднаної оперативної групи Southern Spear, діючи на підтримку Міністерства внутрішньої безпеки, вилетіли з авіаносця USS Gerald R. Ford (CVN 78) і без інцидентів затримали моторний танкер Veronica", - ідеться в повідомленні Південного командування.

Там зазначили, що судно порушувало санкції США проти танкерів у Карибському регіоні.

У Південному командуванні запевнили, що єдина нафта, яка залишатиме Венесуелу, - це нафта, що вивозиться належним і законним чином.

Зі свого боку неназвані чиновники розповіли Reuters, що операція відбулася в Карибському морі.

Перехоплені наразі судна або перебували під санкціями США, або входили в так званий "тіньовий флот" танкерів, які приховують своє походження для перевезення нафти з Ірану, Росії або Венесуели.

Видання звернуло увагу, що таку операцію США провели перед зустріччю президента США Дональда Трампа з лідером венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо.

Танкер Veronica III

Варто зауважити, що нещодавно видання The Times писало, що венесуельські води намагався покинути танкер Veronica III.

Це судно згадується на сайті Головного управління розвідки Міноборони України. Там ідеться, що воно діяло в інтересах Національної іранської нафтової компанії (NIOC), яка перебуває під санкціями США, а також компанії China Concord Petroleum Company, проти якої обмеження були введені 2019 року за операції з іранською нафтою.

Для транспортування сировини використовували оманливі схеми, включно з підробкою документів, маніпуляціями з системами відстеження, а також зміною назв і прапорів судна.

Поки незрозуміло, чи мало Південне командування США на увазі саме цей танкер.