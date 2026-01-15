США захватили танкер Veronica в Карибском море и показали видео

"В ходе очередной операции на рассвете морские пехотинцы и моряки из Объединенной оперативной группы Southern Spear, действуя в поддержку Министерства внутренней безопасности, вылетели с авианосца USS Gerald R. Ford (CVN 78) и без инцидентов задержали моторный танкер Veronica", - сказано в сообщении Южного командования.

Там отметили, что судно нарушало санкции США против танкеров в Карибском регионе.

В Южном командовании заверили, что единственная нефть, которая будет покидать Венесуэлу, - это нефть, вывозимая надлежащим и законным образом.

В свою очередь неназванные чиновники рассказали Reuters, что операция прошла в Карибском море.

Перехваченные на данный момент суда либо находились под санкциями США, либо входили в так называемый "теневой флот" танкеров, которые скрывают свое происхождение для перевозки нефти из Ирана, России или Венесуэлы.

Издание обратило внимание, что такую операцию США провели перед встречей президента США Дональда Трампа с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо.

Танкер Veronica III

Стоит заметить, что недавно издание The Times писало, что венесуэльские воды пытался покинуть танкер Veronica III.

Это судно упоминается на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины. Там сказано, что оно действовало в интересах Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), находящейся под санкциями США, а также компании China Concord Petroleum Company, против которой ограничения были введены в 2019 году за операции с иранской нефтью.

Для транспортировки сырья использовались обманчивые схемы, включая подделку документов, манипуляции с системами отслеживания, а также смену названий и флагов судна.

Пока непонятно, имело ли Южное командование США в виду именно этот танкер.