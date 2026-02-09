США захопили танкер "тіньового флоту" РФ в Індійському океані та показали відео

Американські військовослужбовці затримали ще один танкер російського "тіньового флоту". Мова про судно Aquila II.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон у соцмережі X.
Згідно з повідомленням, судно Aquila II порушило "режим карантину" щодо підсанкційних суден у Карибському басейні. Після спроби втечі збройні сили США почали переслідування, що тривало від Карибського моря до Індійського океану.
За ніч американські військові провели огляд, морське перехоплення та абордаж судна в Індійському океані. Усе пройшло без інцидентів.
У Міноборони США наголосили, що жодна інша країна не має можливості нав'язувати свою волю в будь-якій точці планети так, як це роблять США.
"Коли ми говоримо карантин, ми саме це маємо на увазі. На суші, у повітрі або на морі - наші збройні сили знайдуть вас. Паливо у вас закінчиться набагато раніше, ніж ви зможете піти від нас", - ідеться в заяві.
За інформацією ГУР, судно Aquila II є частиною російського "тіньового флоту" і афілійоване з компанією Sunne Co Limited, яка перебуває під санкціями США.
Танкер активно залучений до експорту підсанкційної російської нафти з портів Чорного і Балтійського морів.
У 2025 році санкції проти цього судна синхронно запровадили США, Велика Британія, ЄС, Канада, Швейцарія та Україна.
У січні 2026 року танкер став одним із суден, які відкрито порушили морську блокаду Венесуели, встановлену США в рамках операції "Південний спис" (Southern Spear). Щоб вивезти венесуельську нафту й уникнути переслідування, судно використовувало змінену назву Cape Balder.
До слова, 9 січня берегова охорона США затримала танкер Olina. Це судно належало до "тіньового флоту" і спеціалізувалося на експорті підсанкційної нафти з РФ до Китаю, Індії та Туреччини, приховуючи свій прапор (зокрема, видаючи себе за судно Східного Тимору).