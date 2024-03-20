США зафіксували щонайменше 10 випадків застосування Росією ракет КНДР проти України

У Держдепартаменті США заявили про щонайменше 10 випадків застосування російськими загарбниками північнокорейських ракет у війні проти України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявила Чон Пак, високопосадовиця США, яка займається питаннями Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) у Державному департаменті.
Чиновниця зауважила, що США "хвилює" те, що КНДР продає зброю Росії для застосування проти України, в тому числі проти цивільної інфраструктури.
"Нас це дуже турбує. Було щонайменше 10 випадків застосування ракет КНДР на полі бою. Отже, нас дуже турбує те, що це означає для розповсюдження зброї в майбутньому, і як це погіршує ситуацію", - сказала Чон Пак.
За інформацією США, Північна Корея вже поставила до Росії щонайменше 10 тисяч контейнерів із озброєнням.
У грудні 2023 року в Білому домі заявили, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно постачала до РФ боєприпаси протягом всієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів із КНДР.
Генпрокурор України Андрій Костін заявив 16 лютого, що росіяни застосували вже щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва для обстрілів України.
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