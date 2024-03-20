США зафіксували щонайменше 10 випадків застосування Росією ракет КНДР проти України

Чиновниця зауважила, що США "хвилює" те, що КНДР продає зброю Росії для застосування проти України, в тому числі проти цивільної інфраструктури.

"Нас це дуже турбує. Було щонайменше 10 випадків застосування ракет КНДР на полі бою. Отже, нас дуже турбує те, що це означає для розповсюдження зброї в майбутньому, і як це погіршує ситуацію", - сказала Чон Пак.

За інформацією США, Північна Корея вже поставила до Росії щонайменше 10 тисяч контейнерів із озброєнням.

Застосування Росією північнокорейських боєприпасів проти України