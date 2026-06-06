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США зафіксували іранські дрони і знову завдали ударів по Ірану

08:00 06.06.2026 Сб
2 хв
Що відомо про чергову атаку під час перемир'я?
aimg Едуард Ткач
США зафіксували іранські дрони і знову завдали ударів по Ірану Фото: у США заявили про готовність повторити атаки (Getty Images)
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У ніч на 6 червня американські війська зафіксували іранські дрони, які були запущені в бік Ормузької протоки. У відповідь на це США завдали ударів по Ірану попри перемир'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Центрального командування США в соцмережі Х (CENTCOM).

"Кілька хвилин тому сили CENTCOM збили чотири іранські ударні безпілотники, запущені в напрямку Ормузької протоки", - йдеться в публікації.

У командуванні зазначили, що ці дрони становили загрозу регіональному морському судноплавству. З цієї причини США завдали удару у відповідь і будуть готові зробити це знову, якщо буде потрібно.

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"Згодом американські війська завдали ударів по іранських радіолокаційних станціях берегової охорони в Горуку і на острові Кешм, щоб запобігти подальшим атакам. Американські сили зберігають пильність і готові відповісти на невиправдану іранську агресію з метою самооборони", - резюмували в CENTCOM.

Стрілянина під час перемир'я

Нагадаємо, що це далеко вже не перший інцидент, який стався між США та Іраном у період перемир'я.

Буквально кілька днів тому, в ніч на 3 червня, сторони теж обмінялися ударами. Зокрема, США атакували нафтовий танкер, який плив до Ірану через Ормузьку протоку, а також завдали ударів по острову Кешм.

Іран, зі свого боку, атакував, запустив у напрямку Бахрейну та Кувейту дрони та ракети. У КВІР відзвітували про удар по штабу П'ятого флоту ВМС США та американській авіабазі на Близькому Сході, хоча в CENTCOM заперечували це і говорили, що збили всі цілі. Хто першим почав атаку, невідомо.

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