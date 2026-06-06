ua en ru
Сб, 06 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

США зафиксировали иранские дроны и вновь нанесли удары по Ирану

08:00 06.06.2026 Сб
2 мин
Что известно об очередной атаке во время перемирия?
aimg Эдуард Ткач
США зафиксировали иранские дроны и вновь нанесли удары по Ирану Фото: в США заявили о готовности повторить атаки (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В ночь на 6 июня американские войска зафиксировали иранские дроны, которые были запущены в сторону Ормузского пролива. В ответ на это США нанесли удары по Ирану несмотря на перемирие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США в соцсети Х (CENTCOM).

"Несколько минут назад силы CENTCOM сбили четыре иранских ударных беспилотника, запущенных в направлении Ормузкого пролива", - говорится в публикации.

В командовании отметили, что эти дроны представляли угрозу региональному морскому судоходству. По этой причине США нанесли ответный удар и будут готовы сделать это вновь, если потребуется.

Читайте также: Трамп объяснил, почему до сих пор не смог заключить сделку с Ираном

"Впоследствии американские войска нанесли удары по иранским радиолокационным станциям береговой охраны в Горуке и на острове Кешм, чтобы предотвратить дальнейшие атаки. Американские силы сохраняют бдительность и готовы ответить на неоправданную иранскую агрессию в целях самообороны", - резюмировали в CENTCOM.

Стрельба во время перемирия

Напомним, что это далеко уже не первый инцидент, который произошел между США и Ираном в период перемирия.

Буквально несколько дней назад, в ночь на 3 июня, стороны тоже обменялись ударами. В частности, США атаковали нефтяной танкер, который плыл в Иран через Ормузский пролив, а также нанесли удары по острову Кешм.

Иран в свою очередь, атаковал запустил в направлении Бахрейна и Кувейта дроны и ракеты. В КСИР отчитались об ударе по штабу Пятого флота ВМС США и американский авиабазе на Ближнем Востоке, хотя в CENTCOM отрицали это и говорили, что сбили все цели. Кто первым начал атаку, неизвестно.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран
Новости
Россия подверглась очередной атаке дронов, в Усть-Лабинске пылает нефтебаза
Россия подверглась очередной атаке дронов, в Усть-Лабинске пылает нефтебаза
Аналитика
Китайский акцент. Из чего делают украинские дроны и каких деталей не хватает оборонке
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Китайский акцент. Из чего делают украинские дроны и каких деталей не хватает оборонке