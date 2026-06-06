США зафиксировали иранские дроны и вновь нанесли удары по Ирану

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В ночь на 6 июня американские войска зафиксировали иранские дроны, которые были запущены в сторону Ормузского пролива. В ответ на это США нанесли удары по Ирану несмотря на перемирие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США в соцсети Х (CENTCOM).

"Несколько минут назад силы CENTCOM сбили четыре иранских ударных беспилотника, запущенных в направлении Ормузкого пролива", - говорится в публикации. В командовании отметили, что эти дроны представляли угрозу региональному морскому судоходству. По этой причине США нанесли ответный удар и будут готовы сделать это вновь, если потребуется. Читайте также: Трамп объяснил, почему до сих пор не смог заключить сделку с Ираном "Впоследствии американские войска нанесли удары по иранским радиолокационным станциям береговой охраны в Горуке и на острове Кешм, чтобы предотвратить дальнейшие атаки. Американские силы сохраняют бдительность и готовы ответить на неоправданную иранскую агрессию в целях самообороны", - резюмировали в CENTCOM.