В США зафиксировали рекорд смертности от коронавируса за сутки

В США за 31 марта от коронавируса умерли более 912 человек, что является самым большим количеством жертв за сутки с начала пандемии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные статистики заболеваний коронавирусом Worldometers.

При этом США вышли на первое место в мире по количеству смертей за прошлые сутки. Всего за 31 марта в мире жертвами коронавируса стали 4553 человека. Помимо США больше всего смертей зафиксировано в Италии (837), Испании (748), Франции (499) и Великобритании (381).

Отметим, всего в мире по состоянию на 1 апреля зафиксировано 860 927 случаев инфицирования COVID-19. Из них 42 361 человек умер. США занимают первое место по количество заболеваний 188 592. В Италии заболели более 105 тысяч человек. Наибольшее количество смертей от коронавируса зафиксировано в Италии (12 428), Испании (8 464) и США (4 056).

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что эксперты в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что смертность в Америке может составить до 2,2 млн человек при неблагоприятном развитии ситуации.

Также Трамп заявил, что следующие две недели будут очень болезненными для США в свете борьбы с коронавирусом. Также президент призвал американцев следовать всем указаниям в течении следующих 30 дней.