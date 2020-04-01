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Около 2,2 млн смертей: в США спрогнозировали худший сценарий от коронавируса

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 09:13
Около 2,2 млн смертей: в США спрогнозировали худший сценарий от коронавируса
Фото: Белый дом (obamawhitehouse.archives.gov)

Администрация президента представила официальные прогнозы по уровню смертности

Эксперты входящие в группу по координации усилий по борьбе с коронавирусом при администрации президента Дональда Трампа заявили, что смертность в США может составить до 2,2 млн человек при неблагоприятном развитии ситуации. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, во время брифинга, который проходил в Белом доме, администрация президента представила официальные прогнозы. Так, по их данным смертность в США в 2,2 млн человек возможна, если ничего не будет сделано для противодействия коронавирусу.

Но, если введенные властями ограничения будут соблюдаться, этот показатель может снизится до 100-240 тыс. человек.

Как отмечается, в США количество зафиксированных случает заражения коронавирусом составило 189 510, из них более 3900 умерли.

Напомним, в Соединенных Штатах число погибших от коронавируса за последние сутки составило 770 человек.

Также в США чиновник Государственного департамента умер от коронавируса.

Кроме того, более тысячи сотрудников нью-йоркской полиции заразились коронавирусом по состоянию 31 марта. Известно, что вирус обнаружен у 1 048 полицейских и 145 гражданских специалистов департамента. Пятеро сотрудников полицейского департамента умерли. На больничном сейчас находятся 5199 полицейских.

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