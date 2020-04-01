США ждут две очень болезненных недели, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/WhiteHouse)

Американский президент надеется на "свет в конце туннеля"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что следующие две недели для американцев и страны в целом будут "очень болезненными" в свете борьбы с коронавирусом. Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме вечером во вторник, 31 марта.

Он также призвал жителей Штатов следовать указаниям властей и рекомендациям врачей в период карантина из-за распространения коронавируса.

"Для американского народа абсолютно важно следовать указаниям в течение следующих 30 дней. Это вопрос жизни и смерти", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер также заявил, что следующие две недели будут "очень, тяжелыми и болезненными".

"Мы хотим, чтобы американцы были готовы к предстоящим трудным дням", - сказал Трамп, предсказывая "свет в конце туннеля" после этого.

Напомним, в США чиновник Государственного департамента умер от коронавируса. В целом около 3 тыс. американцев умерли.