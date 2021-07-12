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В США зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле

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Долина смерти, Понедельник 12 июля 2021 10:55
В США зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле Фото: в США зафиксировали температурный рекорд (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В США зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле. Жара в Долине смерти подняла столбик термометра до +54 градуса Цельсия.

Об этом сообщает РБК-Украина, cсылаясь на Reuters.

Национальная метеослужба США зафиксировала в Долине смерти температуру 130 градусов по Фаренгейту (+54 градуса Цельсия).

Если этот показатель будет верифицирован, то он станет одним из самых высоких, когда-либо зарегистрированных на Земле.

Температура поверхностей была еще выше. Один из рейнджеров зафиксировал, что асфальт у Центра для посетителей нагрелся до 178 градусов по Фаренгейту (+81,1 градуса Цельсия).

Метеослужба США издала предупреждение об опасности жары, особенно для детей и пожилых людей.

Напомним, в Лапландии зафиксировали самую высокую температуру за более чем сто лет.

Отметим, ранее сообщалось, что от Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг.

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Соединенные Штаты Америки температура жара глобальное потепление
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