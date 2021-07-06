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В Лапландии зафиксировали самую высокую температуру за более чем сто лет

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Лапландия, Вторник 06 июля 2021 11:03
В Лапландии зафиксировали самую высокую температуру за более чем сто лет Фото: в Лапландии температурный рекорд (wikimedia.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Температурный рекорд зафиксировали в Лапландии. Там 4 июля зафиксировали 33,6 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

Национальный метеорологический институт Финляндии зарегистрировал самую горячую температуру за июнь, начиная с 1844 года.

В Лапландии зафиксировали жару в 33,6 градуса по Цельсию. Это был самый жаркий с 1914 года день.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде зафиксировали температурный рекорд. В Организации Объединенных Наций его подтвердили.

На станции Эсперанса 6 февраля 2020 года зафиксировали 18,3 градуса по Цельсию. До этого был установлен рекорд - 17,5 по Цельсию. Он был зафиксирован в 2015 году.

Напомним, от Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших в мире айсбергов A68 почти полностью растаял. В 2017 году он откололся от Антарктиды, его площадь составляла почти 6 000 квадратных километров.

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