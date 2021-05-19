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От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг. Он в пять раз больше Киева

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Среда 19 мая 2021 12:54
От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг. Он в пять раз больше Киева Фото: айсберг А-76 сравнили с испанской Майоркой (esa.int)
Автор: РБК-Украина

От Антарктиды откололся айсберг площадью около 4 320 квадратных километров. На сегодня это самый большой айсберг в мире.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского космического агентства.

Сообщается, что он откололся от западной стороны шельфового ледника Ронне в море Уэдделла. Айсберг получил название А-76. Согласно спутниковым снимкам, он имеет длину около 170 км и ширину 25 км.

Огромные размеры айсберга делают его самым большим в мире, которым ранее считался айсберг A-23A площадью около 3 880 квадратных километров. Он также находится в море Уэдделла. Нынешний рекордсмен по площади в пять раз больше, чем Киев.

Традиционно айсберги получают названия в соответствии с антарктическим квадрантом, в котором они были первоначально замечены, и им присваивают порядковый номер. Затем, если айсберг треснет, в название добавляется еще одна буква.

Напомним, ранее сообщалось, что один из крупнейших в мире айсбергов A68 почти полностью растаял. В 2017 году он откололся от Антарктиды, его площадь составляла почти 6 000 квадратных километров. Сейчас его площадь сократилась до примерно 20,5 кв. км, то есть почти в 300 раз.

В начале марта откололся айсберг под названием A-74 размером с Нью-Йорк.

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