У США зафіксували одну з найвищих температур на Землі
У США зафіксували одну з найвищих температур на Землі. Спека в Долині смерті підняла стовпчик термометра до +54 градуси Цельсія.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
Національна метеослужба США зафіксувала в Долині смерті температуру 130 градусів за Фаренгейтом (+54 градуси Цельсія).
Якщо цей показник буде верифікований, то він стане одним з найвищих, коли-небудь зареєстрованих на Землі.
Температура поверхонь була ще вище. Один з рейнджерів зафіксував, що асфальт біля центру для відвідувачів нагрівся до 178 градусів за Фаренгейтом (+81,1 градуса Цельсія).
Метеослужба США видала попередження про небезпеку спеки, особливо для дітей і літніх людей.
Нагадаємо, у Лапландії зафіксували найвищу температуру за більш ніж сто років.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг.