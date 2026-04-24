США не забороняли збірній Ірану брати участь на ЧС-2026, але є нюанс, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не забороняв брати участь стороною Ірану на чемпіонаті світу з футболу, який стартує цього літа. Але щодо деяких футболістів можуть бути питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У ніч на 24 квітня (за Києвом) в Овальному кабінеті знову відбулося спілкування президента США Дональда Трампа і його команди з журналістами.
На тлі інформації FT, що один із представників Трампа запропонував FIFA замінити збірну Ірану на збірну Італії (яка програла і не вийшла на ЧС-2026), у преси виникли питання до адміністрації.
Дональд Трамп коментуючи цю ситуацію сказав, що США "не хотіли б вплинути на іранських спортсменів", які бажають взяти участь у майбутньому чемпіонаті світу з футболу.
Зі свого боку держсекретар Марко Рубіо сказав, що США не забороняли Ірану брати участь у турнірі, але можуть бути певні обмеження.
"Проблема з Іраном полягає не в їхніх спортсменах. Проблема в інших людях, яких вони хочуть взяти з собою. Деякі з них пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Можливо, ми не зможемо їм цього дозволити", - сказав Рубіо.
Він додав, що будь-які публікації в ЗМІ про заміну Ірану Італією - це всього лише припущення.
"Рішення про те, приїжджати спортсменам у США чи ні, ухвалює Іран. Вони не можуть ввести в нашу країну групу терористів їхньої КСІР і прикидатися журналістами і спортивними тренерами", - резюмував держсекретар.
Нагадаємо, добою раніше Financial Times повідомило, що спецпредставник Трампа Паоло Замполлі звернувся до FIFA, зокрема й до самого лідера США, з пропозицією замінити Іран Італією на чемпіонаті світу з футболу, який стартує в червні.
Він аргументував це тим, що чотири титули чемпіона світу, завойовані Італією, виправдовують надання їй цього місця.
Але як кажуть джерела, цей план був спробою відновити стосунки Трампа і прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні після того, як у них виник конфлікт після нападок глави Білого дому на Папу Лева XVI через війну з Іраном.
Уже в коментарі CNN Замполлі прояснив, що запропонував цю ідею Трампу і президенту FIFA, зазначивши, що, наскільки йому відомо, Іран не планує брати участь.
Однак, хоч війна між США та Іраном створює складнощі, але Тегеран дав зрозуміти, що хоче брати участь у турнірі і працює над способами зробити це безпечно.