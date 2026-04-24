США не запрещали сборной Ирана участвовать на ЧМ-2026, но есть нюанс, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не запрещал участвовать стороной Ирана на чемпионате мира по футболу, который стартует этим летом. Но по некоторым футболистам могут быть вопросы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В ночь на 24 апреля (по Киеву) в Овальном кабинете вновь состоялось общение президента США Дональда Трампа и его команды с журналистами.
На фоне информации FT, что один из представителей Трампа предложил FIFA заменить сборную Ирана на сборную Италии (которая проиграла и не вышла на ЧМ-2026), у прессы возникли вопросы к администрации.
Дональд Трамп комментируя эту ситуацию сказал, что США "не хотели бы повлиять на иранских спортсменов", которые желают принять участие в предстоящем чемпионате мира по футболу.
В свою очередь госсекретарь Марко Рубио сказал, что США не запрещали Ирану участвовать в турнире, но могут быть определенные ограничения.
"Проблема с Ираном заключается не в их в спортсменах. Проблема в других людях, которых они хотят взять с собой. Некоторые из них связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Возможно, мы не сможем им этого позволить", - сказал Рубио.
Он добавил, что любые публикации в СМИ о замене Ирана Италией - это всего лишь предположения.
"Решение о том, приезжать ли спортсменам в США или нет, принимает Иран. Они не могут ввести в нашу страну группу террористов их КСИР и притворяться журналистами и спортивными тренерами", - резюмировал госсекретарь.
Напомним, сутками ранее Financial Times сообщило, что спецпредставитель Трампа Паоло Замполли обратился к FIFA и в том числе к самому лидеру США с предложением заменить Иран Италией на чемпионате мира по футболу, который стартует в июне.
Он аргументировал это тем, что четыре титула чемпиона мира, завоеванные Италией, оправдывают предоставление ей этого места.
Но как говорят источники, этот план был пыткой восстановить отношения Трампа и премьер-министра Италии Джорджии Мелони после того, как у них возник конфликт после нападок главы Белого дома на Папу Льва XVI из-за войны с Ираном.
Уже в комментарии CNN Замполли прояснил, что предложил эту идею Трампу и президенту FIFA, отметив, что насколько ему известно, Иран не планирует участвовать.
Однако, хоть война между США и Ираном создает сложности, но Тегеран дал понять, что хочет участвовать в турнире и работает над способами сделать это безопасно.