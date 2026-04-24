США не запрещали сборной Ирана участвовать на ЧМ-2026, но есть нюанс, - Рубио

В ночь на 24 апреля (по Киеву) в Овальном кабинете вновь состоялось общение президента США Дональда Трампа и его команды с журналистами.

На фоне информации FT, что один из представителей Трампа предложил FIFA заменить сборную Ирана на сборную Италии (которая проиграла и не вышла на ЧМ-2026), у прессы возникли вопросы к администрации.

Дональд Трамп комментируя эту ситуацию сказал, что США "не хотели бы повлиять на иранских спортсменов", которые желают принять участие в предстоящем чемпионате мира по футболу.

В свою очередь госсекретарь Марко Рубио сказал, что США не запрещали Ирану участвовать в турнире, но могут быть определенные ограничения.

"Проблема с Ираном заключается не в их в спортсменах. Проблема в других людях, которых они хотят взять с собой. Некоторые из них связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Возможно, мы не сможем им этого позволить", - сказал Рубио.

Он добавил, что любые публикации в СМИ о замене Ирана Италией - это всего лишь предположения.

"Решение о том, приезжать ли спортсменам в США или нет, принимает Иран. Они не могут ввести в нашу страну группу террористов их КСИР и притворяться журналистами и спортивными тренерами", - резюмировал госсекретарь.