США заборонили ввіз імпортних безпілотників, у Китаї відповіли

Заборона насамперед торкнеться китайських виробників, таких як SZ DJI Technology та Autel Robotics.

Міністерство оборони США довгі роки вимагало заборони на дрони китайської DJI. Військові стверджують, що Компартія Китаю може отримати доступ до інформації, яку вони збирають під час використання. Армія США заборонила військовослужбовцям користуватися безпілотниками DJI ще 2017 року.

На частку DJI припадає від 70% до 90% безпілотників у США, які використовуються в комерційних цілях. І як зазначають співрозмовники газети, китайські дрони просто не мають американської альтернативи — як за ціною, так і за технічними характеристиками.

Приватні користувачі та компанії, які чекали на введення заборони, останнім часом витратили значні суми на купівлю літальних апаратів, акумуляторів та запчастин, щоб забезпечити себе запасами китайського обладнання.

Реакція Китаю

Офіційний представник МЗС Китаю Лінь зазначив, що американська сторона має виправити свої помилкові дії та забезпечити чесне, справедливе та недискримінаційне середовище для китайських підприємств.

З аналогічною позицією виступило Міністерство торгівлі Китаю. Представник Мінторгу закликав США негайно скасувати заборону на видачу дозволів FCC на імпорт та продаж нових типів дронів DJI.