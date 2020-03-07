США заблокировали заявление Совбеза ООН по Сирии

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В США считают заявление по Сирии преждевременным

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 6 марта, заблокировали заявление Совета безопасности ООН, которое приветствовало договоренность между Турцией и Россией по мирному урегулированию в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что представитель США в Совбезе на встрече за закрытыми дверями назвал заявление относительно договоренностей президентов Турции и России преждевременным. Заблокировав заявление, Вашингтон не дал Москве заручиться поддержкой Совбеза ООН в отношении соглашения о прекращении огня в Идлибе.

Постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс объяснил, что до сих пор непонятно, как именно Анкара и Москва собираются воплощать свои договоренности по мирному урегулированию в Идлибе. В частности, сейчас непонятно, кто будет контролировать режим прекращения огня.

Постпред Германии Кристоф Хойсген также отметил, что прежде чем делать заявление, необходимо подождать, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация в Сирии. Он добавил, что главной целью является создание зон безопасности для жителей Сирии.

Напомним, 5 марта во время переговоров в Москве президенты России и Турции согласовали совместный документ по мирному урегулированию в сирийской провинции Идлиб. Российский президент заявлял, что переговоры были трудными, но завершились положительно.

Также в ходе переговоров Путин и Эрдоган договорились о режиме прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. Режим прекращения огня в Идлибе начал действовать ровно в полночь 6 марта.