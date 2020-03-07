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США заблокували заяву Радбезу ООН щодо Сирії

Новини » Політика     07.03.2020 - 08:52
США заблокували заяву Радбезу ООН щодо Сирії
Ілюстративне фото (flickr.com/poroshenkopetro)

У США вважають заяву щодо Сирії передчасною

Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 6 березня, заблокували заяву Ради безпеки ООН, яка вітала домовленість між Туреччиною та Росією щодо мирного врегулювання в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що представник США в Радбезі на зустрічі за закритими дверима назвав заяву щодо домовленостей президентів Туреччини та Росії передчасною. Заблокувавши заяву, Вашингтон не дав Москві заручитися підтримкою Радбезу ООН щодо угоди про припинення вогню в Ідлібі.

Постійний представник Британії в ООН Карен Пірс пояснив, що досі незрозуміло, як саме Анкара та Москва збираються втілювати свої домовленості щодо мирного врегулювання в Ідлібі. Зокрема, наразі незрозуміло, хто буде контролювати режим припинення вогню.

Постпред Німеччини Крістоф Хойсген також зазначив, що перш ніж робити заяву, необхідно почекати, щоб побачити, як буде розвиватися ситуація в Сирії. Він додав, що головною метою є створення безпекових зон для жителів Сирії.

Нагадаємо, 5 березня під час переговорів у Москві президенти Росії та Туреччини узгодили спільний документ щодо мирного врегулювання в сирійській провінції Ідліб. Російський президент заявляв, що переговори були складними, але завершилися позитивно.

Також в ході переговорів Путін та Ердоган домовилися про режим припинення вогню в сирійській провінції Ідліб. Режим припинення вогню в Ідлібі почав діяти рівно опівночі 6 березня.

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