США заарештували за кордоном понад мільярд доларів російських активів

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сполучені Штати Америки заарештували понад 1 млрд доларів російських активів в інших країнах.

Про це заявила заступниця генерального прокурора США Ліза Монако, передає РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Її підрозділ очолює робочу групу KleptoCapture, створену в 2022 році для забезпечення санкцій проти російських олігархів та пошуку їхніх активів.

"Ми затримували літаки у Швейцарії та на Близькому Сході. Заарештовували контрабандистів у Італії, Німеччині, Латвії. Також висунули звинувачення за відмивання грошей у Великій Британії. Таким чином, ми показали, що сховатися ніде", - заявила Монако.

Вона також додала, що в цій справі задіяні не тільки США, але й іноземні партнери.

"Ми бачимо справді безпрецедентну згуртованість міжнародного співтовариства, яке об’єдналося, щоб ізолювати путінський режим, засудити його неймовірну жорстокість проти українського народу", - зазначила Монако.

Конфіскація активів РФ

Наразі Україна разом з іноземними партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, в тому числі, і державні, в країнах-союзниках. Ці кошти мають відправити на відновлення України. Влітку цього року повідомлялось, що мова йде про майже 500 млн доларів.

Серед іншого, Bloomberg повідомляє, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського центрального банку.

Крім цього, в серпні повідомлялось, що Чехія заморозила російських активів на понад 14 млрд гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.