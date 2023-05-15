У США заарештували двох росіян, які постачали авіакомпаніям РФ деталі для літаків, - NYT

Минулого року росіянин Олег Пацуля, який мешкає в США, запропонував російській авіакомпанії постачати запчастини для літаків в обхід санкцій. Пацулю та його підробника вже заарештували за звинуваченням у порушенні експортного контролю США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

"Пацуля запропонував авіакомпанії "Росія" постачати необхідні їй запчастини та електроніку через мережу компаній, що базуються у Флориді (США), Туреччині та Росії", - йдеться у матеріалі.

Правоохоронні органи США заарештували Пацулю та іншого росіянина у четвер. Їх звинуватив у порушенні експортного контролю США та міжнародному відмиванні грошей. Йдеться про глобальну мережу, яка допомагає РФ обходити санкції.

Американський агрегатор торгових даних Import Genius показали, що запчастини для літаків на десятки мільйонів доларів були відправлені російським авіакомпаніям, які перебувають під санкціями. Йдеться про "Росію", "Аерофлот", "Урал", "Перемогу", Airlines, S7 Airlines, та Utair Aviation.

NYT пише, що ці поставки стали можливими завдяки таким незаконним мережам, як мережа росіянина Пацулі, які

створювалися з метою постачання запчастин через ряд підставних покупців в Азії та на Близькому Сході.

Більшість продукції прямувала через такі країни, як Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Китай та Мальдіви. Але кілька партій, у тому числі до Росії, були відправлені безпосередньо із США чи Європи.