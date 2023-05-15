В США арестовали двух россиян, поставлявших авиакомпаниям РФ детали для самолетов, - NYT

В прошлом году проживающий в США россиянин Олег Пацуля предложил российской авиакомпании поставлять запчасти для самолетов в обход санкций. Пацулю и его поддельщика уже арестовали по обвинению в нарушении экспортного контроля США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

"Пацуля предложил авиакомпании "Россия" поставлять необходимые ей запчасти и электронику через сеть компаний, базирующихся во Флориде (США), Турции и России", - говорится в материале.

Правоохранительные органы США арестовали Пацулю и другого россиянина в четверг. Их обвинил в нарушении экспортного контроля США и международном отмывании денег. Речь идет о глобальной сети, которая помогает РФ обходить санкции.

Американский агрегатор торговых данных Import Genius показали, что запчасти для самолетов на десятки миллионов долларов были отправлены находящимся под санкциями российским авиакомпаниям. Речь идет о "России", "Аэрофлоте", "Урале", "Победе", Airlines, S7 Airlines, и Utair Aviation.

NYT пишет, что эти поставки стали возможны благодаря таким незаконным сетям, как сеть россиянина Пацули, которые создавались в целях поставки запчастей через ряд подставных покупателей в Азии и на Ближнем Востоке.

Большинство продукции направлялось через такие страны как Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и Мальдивы. Но несколько партий, в том числе в Россию, были отправлены непосредственно из США или Европы.