В Ірані показали обслуговування підсанкційного літака "Аерофлоту": кадри

Фото: Обслуговування літака "Аерофлоту" в Ірані (скриншот з відео Mahan Air)

Іранська авіакомпанія Mahan Air показала відео обслуговування літака російського "Аерофлоту". Це авіалайнер західного виробництва Airbus A330-300, який через санкції неможливо ремонтувати офіційно.

Місцеві авіатори навчилися обслуговувати літаки самотужки, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільне видання avianews.com.

Російська авіакомпанія "Аерофлот” вперше у своїй історії відправила літак на до Тегерану, щоб іранські фахівці виконали на ньому важке технічне обслуговування.

Після вторгнення Росії в Україну Євросоюз та США наклали на російську авіацію санкції, за якими літаки західного виробництва неможливо обслуговувати в офіційних сервісних центрах. Через це "Аерофлот" втратив можливість офіційно отримувати запчастини для літаків західного виробництва Airbus і Boeing.

Іран перебуває під санкціями десятки років, тож місцеві авіатори навчилися обслуговувати літаки самотужки та налагодили канали постачання неофіційних запчастин.

Авіалайнер "Аерофлоту" прибув до Ірану 5 квітня 2023 року для важкого технічного обслуговування C-check, зазначається в описі до відео. Цей тип обслуговування літаки зазвичай проходять раз на кілька років.

Фото: Огляд літака "Аерофлоту" в Ірані (скриншот з відео Mahan Air)

На відео видно, що літк зверху вкритий плівкою та знаходиться в ангарі серед інших авіалайнерів Mahan Air. Із Airbus A330-300 зняті елементи обшивки в нижній частині фюзеляжу, а іранські техніки оглядають двигуни.

На початку квітня повідомлялося, що A330-300 "Аерофлоту" мав пройти в Ірані обслуговування стійок шасі. Спочатку авіакомпанія планувала замовити роботи у гонконгської компанії HAECO, але західні санкції унеможливили виконання техобслуговування.

Нагадаємо, ми писали, що російські літаки літають без шматків обшивки на крилі.

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