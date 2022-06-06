США и Южная Корея провели тестовые запуски ракет после испытаний КНДР

Совместный запуск США и Южной Кореей ракет класса "земля-земля" продемонстрировал способность и готовность нанести немедленные высокоточные удары по источникам провокаций, заявили в комитете начальников штабов.

По информации южнокорейских военных, в воскресенье КНДР произвела запуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

Комитет начальников штабов указывает на несколько стартовых точек, в том числе местность у аэропорта Сунан в Пхеньяне, окрестности города Кэчхон в провинции Пхёнан-Намдо, уезд Тончхан в провинции Пхёнан-Пукто, Хамхын в провинции Хамгён-Намдо.

Напомним, в мае КНДР произвела пуск трех баллистических ракет. По оценкам Сеула, одна из них была межконтинентальной. Визит президента США Джо Байдена завершился накануне.

Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию в должности президента. В Токио он принял участие в саммите лидеров Quad.

Добавим, что президент Байден выдвинул условие для встречи с лидером КНДР.

Ранее высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Северной Кореей и готов работать с другими странами региона, чтобы помочь в решении ряда проблем в КНДР, включая пандемию COVID-19 в стране.