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США й далі будуть знімати санкції з РФ, - джерело

10:12 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська aimg Мілан Лєліч aimg Уляна Безпалько
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США й далі готують нові зняття санкцій з Росії, зокрема з танкерів і газу. Водночас від України вимагають припинити удари по російських нафтозаводах.

"Це ж залежить не від сезону, а від тиску на Путіна чи від ситуації з тим, що йому здадуть. Тиснути американці не хочуть, а будуть пробувати якусь здачу", - розповів співрозмовник видання у владі.

За його словами, зараз американці вимагають від України припинити удари по російських НПЗ, нічого не пропонуючи взамін.

"Вони готують нові зняття санкцій з Росії: з танкерів і газу, можливо, з частини компаній та осіб, думають, як перебрати контроль над замороженими активами", - додало джерело.

Нагадаємо, що Туреччина отримає частину російського дизельного пального за угодою президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, але скільки пального дістанеться Анкарі, він не уточнив.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр енергетики США Кріс Райт назвав дизельну угоду Трампа і Путіна стимулом для Росії, а не економічним порятунком.

За його словами, вигоду від неї Москва отримає лише тоді, коли скоротить внутрішнє споживання дизелю, зменшить військові зусилля або відремонтує нафтопереробні заводи.

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