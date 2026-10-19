США й далі будуть знімати санкції з РФ, - джерело

"Це ж залежить не від сезону, а від тиску на Путіна чи від ситуації з тим, що йому здадуть. Тиснути американці не хочуть, а будуть пробувати якусь здачу", - розповів співрозмовник видання у владі.

За його словами, зараз американці вимагають від України припинити удари по російських НПЗ, нічого не пропонуючи взамін.

"Вони готують нові зняття санкцій з Росії: з танкерів і газу, можливо, з частини компаній та осіб, думають, як перебрати контроль над замороженими активами", - додало джерело.

Нагадаємо, що Туреччина отримає частину російського дизельного пального за угодою президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, але скільки пального дістанеться Анкарі, він не уточнив.