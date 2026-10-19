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Туреччина отримає частину російського дизпалива з угоди Трампа і Путіна

07:37 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Катерина Коваль
Туреччина отримає частину російського дизпалива з угоди Трампа і Путіна Фото: Туреччина отримає частину російського дизпалива з угоди США і Росії (Getty Images)
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Туреччина отримає частину дизельного пального, яке Росія постачає на світовий ринок за угодою з президентом США Дональдом Трампом. В Анкарі вважають цю угоду важливою для своєї енергетичної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та інтерв'ю міністра енергетики Туреччини Алпарслана Байрактара.

"Росія останні місяці обмежувала експорт дизпалива, коли зіткнулася з цією проблемою. Тепер вони уклали угоду щодо дизпалива з Трампом... За результатами наших переговорів ми отримаємо частину цього дизпалива", - заявив Байрактар.

Скільки саме пального дістанеться Туреччині і на яких умовах, міністр не уточнив. За кілька днів до цього, 16 жовтня, він брав участь у міжнародному форумі "Російський енергетичний тиждень" у Москві.

Туреччина залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема з Росії, Ірану та Азербайджану. Водночас Анкара намагається диверсифікувати постачання, зокрема через угоди зі США.

Паралельно країна нарощує власний видобуток газу в Чорному морі. 17 жовтня Туреччина відправила туди першу плавучу платформу Osman Gazi, яка має подвоїти видобуток на найбільшому родовищі Сакарья - до 20 млн кубометрів на добу. Другу платформу планують запустити на початку 2028 року.

Угоду щодо дизпалива Трамп уклав із Москвою на початку жовтня. Мінфін США відкрив ринок для російського дизпалива, знявши з нього санкції до 7 квітня 2027 року. Угоду різко розкритикували Зеленський, європейські лідери і частина республіканців у Конгресі, а в Україні її назвали нечесною.

Сам Трамп пояснює подорожчання пального ударами України по НПЗ і заявляє, що Зеленський свідомо б'є по російській нафтопереробці.

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