Туреччина отримає частину російського дизпалива з угоди Трампа і Путіна

Туреччина отримає частину дизельного пального, яке Росія постачає на світовий ринок за угодою з президентом США Дональдом Трампом. В Анкарі вважають цю угоду важливою для своєї енергетичної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та інтерв'ю міністра енергетики Туреччини Алпарслана Байрактара.

"Росія останні місяці обмежувала експорт дизпалива, коли зіткнулася з цією проблемою. Тепер вони уклали угоду щодо дизпалива з Трампом... За результатами наших переговорів ми отримаємо частину цього дизпалива", - заявив Байрактар.

Скільки саме пального дістанеться Туреччині і на яких умовах, міністр не уточнив. За кілька днів до цього, 16 жовтня, він брав участь у міжнародному форумі "Російський енергетичний тиждень" у Москві.

Туреччина залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема з Росії, Ірану та Азербайджану. Водночас Анкара намагається диверсифікувати постачання, зокрема через угоди зі США.

Паралельно країна нарощує власний видобуток газу в Чорному морі. 17 жовтня Туреччина відправила туди першу плавучу платформу Osman Gazi, яка має подвоїти видобуток на найбільшому родовищі Сакарья - до 20 млн кубометрів на добу. Другу платформу планують запустити на початку 2028 року.