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США и дальше будут снимать санкции с РФ, - источник

10:12 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич aimg Ульяна Безпалько
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США и дальше готовят новые снятия санкций с России, в том числе с танкеров и газа. В то же время, от Украины требуют прекратить удары по российским нефтезаводам.

"Это же зависит не от сезона, а от давления на Путина или от ситуации с тем, что ему сдадут. Давить американцы не хотят, а будут пробовать какую-нибудь сдачу", - рассказал собеседник издания во власти.

По его словам, сейчас американцы требуют от Украины прекратить удары по российским НПЗ, ничего не предлагая взамен.

"Они готовят новые снятия санкций с России: с танкеров и газа, возможно, с части компаний и лиц, думают, как взять контроль над замороженными активами", - добавил источник.

Напомним, что Турция получит часть российского дизельного горючего по соглашению президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, но сколько горючего достанется Анкаре, он не уточнил.

Как сообщало РБК-Украина, министр энергетики США Крис Райтназвал дизельное соглашение Трампа и Путина стимулом для России , а не экономическим спасением.

По его словам, выгоду от нее Москва получит только тогда, когда сократит внутреннее потребление дизеля, уменьшит военные усилия или отремонтирует нефтеперерабатывающие заводы.

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