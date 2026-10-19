США и дальше будут снимать санкции с РФ, - источник

"Это же зависит не от сезона, а от давления на Путина или от ситуации с тем, что ему сдадут. Давить американцы не хотят, а будут пробовать какую-нибудь сдачу", - рассказал собеседник издания во власти.

По его словам, сейчас американцы требуют от Украины прекратить удары по российским НПЗ, ничего не предлагая взамен.

"Они готовят новые снятия санкций с России: с танкеров и газа, возможно, с части компаний и лиц, думают, как взять контроль над замороженными активами", - добавил источник.

Напомним, что Турция получит часть российского дизельного горючего по соглашению президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, но сколько горючего достанется Анкаре, он не уточнил.