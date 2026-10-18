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Навіщо Трампу дизельна угода з Путіним? В уряді США вигадали новий план

22:05 18.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Навіщо Трампу дизельна угода з Путіним? В уряді США вигадали новий план Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Міністр енергетики США Кріс Райт стверджує, що дизельна угода американського президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна допоможе завершити війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Міністр цинічно заявив, що нова угода США та Росії не є економічною підтримкою Москви.

За його словами, це радше стимул для Кремля припинити війн проти України.

"Це пряник, щоб спробувати припинити війну. Це не економічний рятівний круг для Росії", - стверджує Райт.

Він також додав, що країна-агресорка наразі експортує нафту, однак її експортери стикаються з "дуже жорсткими" американськими санкціями.

" Це стимул для Росії: якщо вона зможе знизити інтенсивність конфлікту з Україною, погодитися на енергетичне перемир'я або іншим чином зменшити масштаби конфлікту, щоб отримати можливість експортувати дизельне пальне, ми дозволимо постачати його на світові ринки", - запевнив американський міністр.

На цьому Райт не зупинився та додав, що Росія отримає вигоду від цього рішення лише в тому разі, якщо почне експортувати дизельне пальне.

"Для цього їй доведеться або скоротити внутрішнє споживання дизеля, зменшити військові зусилля, або отримати можливість відремонтувати свої нафтопереробні заводи. А зробити це вона зможе лише завдяки мирній угоді з Україною, енергетичному перемир'ю або кроку в напрямку миру", - заявив міністр енергетики США.

Нагадаємо, нещодавно Трамп не захотів визнати Путіна винним у початку війни з Україною.

Ба більше, глава Білого дому заявив про те, що з російським диктатором Володимиром Путіним "легше мати справу", ніж із президентом України Володимиром Зеленським.

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