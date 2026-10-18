Навіщо Трампу дизельна угода з Путіним? В уряді США вигадали новий план
Міністр енергетики США Кріс Райт стверджує, що дизельна угода американського президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна допоможе завершити війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Міністр цинічно заявив, що нова угода США та Росії не є економічною підтримкою Москви.
За його словами, це радше стимул для Кремля припинити війн проти України.
"Це пряник, щоб спробувати припинити війну. Це не економічний рятівний круг для Росії", - стверджує Райт.
Він також додав, що країна-агресорка наразі експортує нафту, однак її експортери стикаються з "дуже жорсткими" американськими санкціями.
" Це стимул для Росії: якщо вона зможе знизити інтенсивність конфлікту з Україною, погодитися на енергетичне перемир'я або іншим чином зменшити масштаби конфлікту, щоб отримати можливість експортувати дизельне пальне, ми дозволимо постачати його на світові ринки", - запевнив американський міністр.
На цьому Райт не зупинився та додав, що Росія отримає вигоду від цього рішення лише в тому разі, якщо почне експортувати дизельне пальне.
"Для цього їй доведеться або скоротити внутрішнє споживання дизеля, зменшити військові зусилля, або отримати можливість відремонтувати свої нафтопереробні заводи. А зробити це вона зможе лише завдяки мирній угоді з Україною, енергетичному перемир'ю або кроку в напрямку миру", - заявив міністр енергетики США.
Нагадаємо, нещодавно Трамп не захотів визнати Путіна винним у початку війни з Україною.
Ба більше, глава Білого дому заявив про те, що з російським диктатором Володимиром Путіним "легше мати справу", ніж із президентом України Володимиром Зеленським.