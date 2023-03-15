UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США вжили заходів, щоб збитий дрон не потрапив у чужі руки, - Білий дім

Фото: США зробили низку заходів, щоб збитий дрон не потрапив у чужі руки (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати вжили заходів, щоб безпілотник MQ-9 Reaper, який упав у Чорне море, не потрапив у чужі руки.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми вжили певних заходів, щоб Reaper нікому не дістався. Зрозуміло, ми не хочемо, щоб хтось, крім нас, до нього мав доступ", - заявив Кірбі.

Раніше представник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що безпілотник, який зазнав аварії, не опинився в руках російських військових.

Раніше в російських ЗМІ з'явився аудіозапис, на якому чути, як деякі люди ведуть переговори російською мовою про підняття з дна деяких уламків дрона. Зокрема, стверджується, що вдалося підняти кожух двигуна внутрішнього згоряння.

Нагадаємо, сьогодні вранці над Чорним морем зіткнулися американський безпілотник MQ-9 Reaper та російський винищувач Су-27.

Пізніше стало відомо, що про інцидент уже проінформували президента США Джо Байдена.

Також Кірбі заявив, що США не припинятимуть польоти над Чорним морем після зіткнення російського винищувача та американського безпілотника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиБілий дімРосійська Федераціядрони