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США предприняли меры, чтобы сбитый дрон не попал в чужие руки, - Белый дом

Фото: США предприняли ряд мер, чтобы сбитый дрон не попал в чужие руки (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты предприняли меры, чтобы беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Черное море, не попал в чужие руки.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы предприняли определенные меры, чтобы Reaper никому не достался. Разумеется, мы не хотим, чтобы кто-то кроме нас до него имел доступ", - заявил Кирби.

Ранее представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что потерпевший крушение беспилотник не оказался в руках российских военных.

Ранее в российских СМИ появилась аудиозапись, на которой слышно, как некие люди ведут переговоры на русском языке о поднятии со дна некоторых обломков упавшего дрона. В частности, утверждается, что удалось поднять кожух двигателя внутреннего сгорания.

Напомним, сегодня утром над Черным морем столкнулись американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27.

Позже стало известно, что об инциденте уже проинформировали президента США Джо Байдена.

Также Кирби заявил, что США не будут прекращать полеты над Черным морем после столкновения российского истребителя и американского беспилотника.

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